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63 Vaka Var

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6027 olup, 63 pozitif vakaya rastlanmıştır
63 Vaka Var

21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 7 kişi İskele, 6 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

10 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6027  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63       
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.862.690     
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.188                

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 93.439                           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 515         
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4      

Karantinadaki Vaka Sayısı : 510          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 236          

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   290 

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