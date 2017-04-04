 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.613
  • Altın 148,613
  • Dolar 3,6650
  • Euro 3,9089
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikâyesi…

»
63 yıllık karısı öldükten sonra cinsiyet değiştiren adamın hikâyesi…
2. Dünya Savaşı gazilerinden olan Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirerek kadın oldu! Üstelik ameliyatlı ve hormon tedavili... Üstelik 63 yıllık da evliydi.

İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Peter Davies, tam 90 yaşında cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Bu değişimi “kendimi hep kadın gibi hissediyordum, ancak herkesten çekindiğim için bir şey yapamıyor kimseye anlatamıyordum” diyerek anlattı. Söylediğine göre 3 yaşından beri kendini kız gibi hissediyormuş.

EN SEVDİĞİ ŞEY MAKYAJ YAPMAK

640xauto-002.jpg

Karısıyla evli olduğu 63 yıl boyunca evde yalnız kaldığında karısının takılarını takıp, elbiselerini giyiyormuş. Aynanın karşısında oje sürüp makyaj yaptıktan sonra karısı görmeden siliyormuş. Bu kararının gecikmesindeki en büyük etken ise insanların vereceği tepkilerden korkmasıymış.

TEK HAYALİ KADIN OLMAKMIŞ

Anlattığına göre annesiyle birlikte çok küçükkten ilk defa sinemaya gittiğinde bu Peter Pan'ın ilk yayınlanan filmlerinden birisiymiş. O filmi izlerken Peter Pan'daki peri sahnelerinden birinde bir sihirli değnek görüyor ve bu değneğin kendisine değip bir kız çocuğu olması için dua ettiğini anlatmış.

640xauto-003.jpg

ASKERDEYKEN ZORLANSA DA ASLA MUTSUZ OLMAMIŞ

20 yaşında orduya katılan Peter çok zorlansa da hiçbir zaman mutsuz bir hayat yaşamak istememiş. Toplum ve ailesinin düşüncelerinden korktuğu için de 21 yaşında evlenmiş.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Power Rangers filminde LGBT dünyasına sürpriz27 Mart 2017 Pazartesi 13:33
  • Yaşasın queer tiyatro!27 Mart 2017 Pazartesi 13:10
  • “Homofobi” terimini ortaya atan George Weinberg hayatını kaybetti25 Mart 2017 Cumartesi 10:09
  • Basın Mensuplarına Yönelik LGBTİ Duyarlılık Çalıştayı’nın İkincisi Gerçekleşti25 Mart 2017 Cumartesi 09:13
  • LezBiDüş’ün sözlü tarih projesine katılmaya ne dersiniz?24 Mart 2017 Cuma 15:53
  • 122 yıl önce bir ilk: Kadınlar arası resmi futbol müsabakası24 Mart 2017 Cuma 15:48
  • Bekleyiş sonra erdi, Domonic dünyaya geldi!24 Mart 2017 Cuma 14:00
  • Transfobik doktordan kötü muamele23 Mart 2017 Perşembe 15:19
  • İyi hissettiren LGBTİ filmleri listesi23 Mart 2017 Perşembe 13:01
  • LGBTİ temalı filmler acı olmadan olmuyor mu?23 Mart 2017 Perşembe 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti