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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

639 Vaka 2 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025  olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.
639 Vaka 2 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025  olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.

311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı:  639

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı:  639 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709

Toplam Vaka Sayısı: 51.677 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  4995       

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4936

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  13    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı:  280     

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3446      

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   118155

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