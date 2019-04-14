64 yaşındaki adam üç çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iki yıl önce üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 64 yaşındaki M.G., tutuklandı.

Çorlu’nun Havuzlar Mahallesi’nde yaşayan N.P. adlı kız çocuğu, iki yıl önce aile dostları olan M.G.’nin kendisine ve iki arkadaşına cinsel istismarda bulunduğunu ailesine anlattı.

Bunun üzerine anne, durumu anlattığı diğer iki kız çocuğunun aileleriyle birlikte Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayette bulundu. Psikologlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı.

Polis, İstanbul’a taşındığı belirlenen M.G.’yi evinde gözaltına alarak Çorlu’ya getirdi. Emniyette ifadesi alınan M.G., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Adliyeye sevk edilen M.G., çıkarıldığı mahkemede ‘çocuğa cinsel istismarda bulunmak‘ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.