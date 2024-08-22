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64 yaşındaki bir kişi, iki genç kızın tuzağına düştü

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Limasol’da 64 yaşındaki bir kişinin, iki genç kızın tuzağına düştüğü ve darp edilerek 5 bin 500 eurosunun çalındığı bildirildi.
64 yaşındaki bir kişi, iki genç kızın tuzağına düştü

Haravgi gazetesi, şahsın genç kızlardan biriyle bir otel odasında buluştuğunu, ardından yemeğe çıktıklarını ve kızın, 64 yaşındaki şahsın daha önceden tanıdığı 15 yaşındaki kız arkadaşını da almak istediğini; adamın da bunu kabul ettiğini yazdı.

Gazete, adam ile genç kızın yarım saat beklemesinin ardından, 15 yaşındaki diğer kızın, beraberinde iki erkek ve bir kadın ile bölgeye geldiğini ve bu kişilerin, 64 yaşındaki şahsın yüzüne sprey sıkarak, şahsı darp ettiklerini, ardından da cüzdanında bulunan 5 bin 500 euro parayı çalarak kaçtıklarını kaydetti.

Haberde, 64 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

 

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