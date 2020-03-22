’64 yaşındayım’ dedi, 69 yaşında çıktı

Bursa’da 65 yaş üstü kişilere uygulanan sokağa çıkma yasağını delmek isteyen bir kişi, polislere yaşının 64 olduğunu söyledi. Adamın 69 yaşında olduğu anlaşıldı.
Corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 65 yaş üstündekiler ve kronik rahatsızlıkları bulunanların 22 Mart itibariyle sokağa çıkması yasaklanmıştı.
İnegöl’deki İshakpaşa Camii yakınlarındaki bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan polis ekipleri ‘olay yeri’ne gitti.
Polis, “64 yaşındayım” diyen kişinin kimliğini kontrol edince 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti.
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