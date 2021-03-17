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SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

6405  test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vaka

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"Toplam 6405  test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi" 
6405  test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vaka

"Toplam 6405  test yapıldı, 29'u yerel 37 pozitif vakaya rastlandı, 19 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6405 olup, 29'u  yerel 37  pozitif vakaya rastlanmış, 19 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 29 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Merkez-4 / Sulariçi-5 / Yenişehir-1 / K.Kaymaklı-1 / Gönyeli-2 / Göçmenköy-1 

Girne 

Girne Merkez- 1/ Çatalköy-1/ Dikmen-1/ Karşıyaka-1/Zeytinlik-4/  Boğazköy-2 / Lapta-1 


Gazimağusa 

Ulukışla-3 

Güzelyurt 

Güzelyurt merkez-1 

17  Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6405 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 37 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:4 

Yerel Vaka Sayısı: 29  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 645.513  

Toplam Vaka Sayısı: 3913 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3509 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 380 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 298 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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