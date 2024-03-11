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643 gündür kaçaktı... Cezaevine gönderildi

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Ülkede kaçak yaşam süren Nijerya Uyruklu Ebuka Ebenezer Justin Gönyeli’de tespit edilerek, tutuklandı.Zanlı mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
643 gündür kaçaktı... Cezaevine gönderildi

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Can Aka mahkemede zanlı hakkındaki olguları aktardı. Polis, 10 Mart 2024 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Gönyeli'de umumi bir yer olan Kemal Şemiler Caddesi üzerinde Kiler Süpermarket önünde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerince yapılan kontrol esnasında Nijerya Uyruklu Ebuka Ebenezer Justın’in yapılan pasaport kontrolünde 06 Haziran 2022 tarihinden itibaren toplam 643 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, Polis Genel Müdürlüğü muhaceret şubesinden zanlının pasaport kontrolünde 7 Nisan 2022 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine kayıt yaptırmak için Ercan Havalimanından ön izin ile 60 gün vize alarak giriş yaptığını ancak 60 günde herhangi bir şekilde okula kaydını yaptırmayıp, 6 Haziran 2022 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz ikamet ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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