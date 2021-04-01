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SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

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"Toplam 6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 
6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vaka

"Toplam 6430 test yapıldı, 32'si yerel 40 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6430 olup, 32'si  yerel 40 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir. 

8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .32 kişi ise yerel vakadır. 

16 kişi Lefkoşa, 12 kişi Gazimağusa, 2  kişi Girne, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-7/ Çağlayan-2 / K.Kaymaklı-1 / Haspolat-1 


Girne 

Girne Merkez- 1 / Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -11 / Mutluyaka-1 

Lefke 

Lefke Merkez -1 / Gemikonağı-1 

1 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6430 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 40 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 32  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35   

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 752. 723  

Toplam Vaka Sayısı: 4444    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3994 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 424     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 102            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 319 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

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