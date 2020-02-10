645 milyon dolar: Hidrojen yakıtlı ilk yatı Bill Gates sipariş etti

Bill Gates ‘sonsuzluk havuzu’, helikopter pisti, spa ve spor salonu bulunan ilk hidrojen yakıtlı yatın siparişini verdi. Yatın fiyatı 645 milyon dolar.

‘Sonsuzluk havuzu’ bakış açısına göre suyun sonsuz olduğu hissini yaratan, bitiş çizgisi belirsiz havuzlara deniyor.

Microsoft’un kurucusu milyarderin sipariş ettiği yat 112 metre uzunluğunda.

Gemide 14 misafir ve 31 personelin kalabileceği beş kat bulunuyor. Çevre dostu jel-yakıtlı ateş çanakları sayesinde gemidekiler odun veya kömür yakmadan ısınabiliyor.

Geminin en çarpıcı özelliği 28 ton ağırlığındaki iki vakumlu tank. Sıvı hidrojenle dolu ve -253 dereceye kadar soğutulan tanklar, 1 megawatlık iki motora güç sağlıyor.

20 mil hıza ulaşabilen gemi, 6 bin 475 kilometre mesafayi (yaklaşık Londra-New York arası) yakıt doldurmadan gidebiliyor.

Geminin 2024 yılından önce hazır olması ise beklenmiyor.