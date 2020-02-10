  • BIST 118.342
  • Altın 305,085
  • Dolar 6,0113
  • Euro 6,5618
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

645 milyon dolar: Hidrojen yakıtlı ilk yatı Bill Gates sipariş etti

» »
645 milyon dolar: Hidrojen yakıtlı ilk yatı Bill Gates sipariş etti
645 milyon dolar: Hidrojen yakıtlı ilk yatı Bill Gates sipariş etti

Bill Gates ‘sonsuzluk havuzu’, helikopter pisti, spa ve spor salonu bulunan ilk hidrojen yakıtlı yatın siparişini verdi. Yatın fiyatı 645 milyon dolar.

‘Sonsuzluk havuzu’ bakış açısına göre suyun sonsuz olduğu hissini yaratan, bitiş çizgisi belirsiz havuzlara deniyor.

Microsoft’un kurucusu milyarderin sipariş ettiği yat 112 metre uzunluğunda.

Gemide 14 misafir ve 31 personelin kalabileceği beş kat bulunuyor. Çevre dostu jel-yakıtlı ateş çanakları sayesinde gemidekiler odun veya kömür yakmadan ısınabiliyor.

Geminin en çarpıcı özelliği 28 ton ağırlığındaki iki vakumlu tank. Sıvı hidrojenle dolu ve -253 dereceye kadar soğutulan tanklar, 1 megawatlık iki motora güç sağlıyor.

20 mil hıza ulaşabilen gemi, 6 bin 475 kilometre mesafayi (yaklaşık Londra-New York arası) yakıt doldurmadan gidebiliyor.

Geminin 2024 yılından önce hazır olması ise beklenmiyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollandalı rap şarkıcısı Murda nasıl Türkiye'de liste başı oldu?09 Şubat 2020 Pazar 18:31
  • Sadaka kutularını çaldı, ‘Alkollüydüm, hatırlamıyorum’ dedi09 Şubat 2020 Pazar 18:26
  • Karga, akbil yükleme parasını ‘çaldı’09 Şubat 2020 Pazar 18:25
  • Finlandiya'da babalar da, 7 ay ücretli doğum izni kullanabilecek07 Şubat 2020 Cuma 21:15
  • O ülkede Burger King şubelerinde eski sevgilisinin fotoğrafını getirene hamburger bedava: Kalbinizi kırmıştı şimdi karnınızı doyuracak07 Şubat 2020 Cuma 20:20
  • ATM'yi havaya uçurup soydular!07 Şubat 2020 Cuma 20:09
  • Uçaktaki hamile yolcu sancılanınca kulak burun boğaz uzmanı bebeği doğurttu07 Şubat 2020 Cuma 18:25
  • Musluktan su yerine bira, konyak ve rom karışımı aktı06 Şubat 2020 Perşembe 22:52
  • Takipçi ‘kasan’ youtuber sevgilisini ‘öldürdü’, kendini hapiste buldu06 Şubat 2020 Perşembe 22:50
  • kız arkadaşının öldüğünü söyleyip ruhuyla iletişime geçmeye çalışan YouTuber tutuklandı06 Şubat 2020 Perşembe 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti