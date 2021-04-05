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SON DAKİKALefkoşa 42 vaka! Toplam vaka 70!

64'ü yerel 70 pozitif vaka

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"Toplam 8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 
64'ü yerel 70 pozitif vaka

"Toplam 8385 test yapıldı, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8385 olup, 64'ü yerel 70 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .64 kişi ise yerel vakadır. 

42 kişi Lefkoşa, 13 kişi Gazimağusa, 7 kişi Girne, 2 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-8 / Sulariçi- 16 / Haspolat-6 / K.kaymaklı-3/ Yenikent-3 / Taşkınköy-2/ Çağlayan-1/ Gönyeli-1/ Kızılbaş-2 

Girne 

Girne Merkez- 5/  Koruçam-1/ Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -6 / Geçitkale-1 / Karekeşliler-1 / Maraş-3 / Kaliland Bölgesi- 1 / Kaleiçi-1 

İskele 

Kaleburnu - Karpaz-1 / İskele Boğaz-1 

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8385  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 70  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 64    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 780. 392  

Toplam Vaka Sayısı: 4628  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4105 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 497   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 75            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 419 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

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