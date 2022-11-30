65 bin kedi ve köpek Rusya’yı terk etti

Ukrayna'yla Şubat 2022'den beri süren savaş nedeniyle, Rusya'dan 24 Şubat-10 Ekim tarihleri arasında sahipleriyle ayrılan köpeklerin sayısı 37 bin 194, kedilerin sayısı ise 28 bin 1 olarak açıklandı.

RBC gazetesinin Rosselhoznadzor verilerine dayandırdığı habere göre, sahipleriyle birlikte ülkeden ayrılan evcil hayvanların sayısı geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 10,6 azaldı.

2021’in aynı döneminde ülkeden 44 bin 112 köpek ve 28 bin 132 kedinin ayrıldığı bildiriliyor. Sınır geçişlerinde verilen veteriner onayları Rosselhoznadzor’un veri tabanında saklanıyor.

RBC’ya konuşan havayolu şirketi Uralskiye Avialinii yetkilileri, ülkeden ayrılan hayvan sayısında kaydedilen düşün, yolcu sayısındaki azalmaya paralel seyrettiğini söyledi.

Kargo şirketi SDEK’in köpek gezdirme servisi Guldog ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir anket, Rusya vatandaşlarının yüzde 47’sinin şehir ya da ülke değiştirirken evcil hayvanlarını geride bırakmaya hazır olduğunu ortaya koymuştu.