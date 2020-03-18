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65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
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DÜNYA
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AVRUPA
18.03.2020 18:13
65. Eurovision Şarkı Yarışması iptal edildi
Avrupa Yayın Birliği, 65. Eurovision Şarkı Yarışması’nın koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.
Rotterdam yarışmaya 2021 yılında ev sahipliği yapacak.
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