65 gram cannabinoid ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

25.07.2019 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Güzelyurt’ta, polis tarafından F.R.(E-48)’ye ait ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 65 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan olduğuna inanılan bir adet elle sarılmış ucu yanık sigara bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklandı.
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