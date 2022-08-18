65. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı’nda başarılı olanlar açıklandı

2022 yılı Faaliyet Programında yer alan 65. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, 07 Ağustos 2022, Pazar günü, Federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında gerçekleştirildi.
Sınava, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 78 sporcu başarılı olarak üst kuşaklara terfi ettiler.
Terfi eden sporcuların isimleri ve terfi ettikleri kuşak dereceleri aşağıdaki gibidir;
Sarı Kuşak:
01- Mustafa Arda Lekesiz
02- Turan Bayraktar
03- Eda Kesmeci
04- Leyla Çaylı
05- Ceylin İsmet Lefkoşalı
06- Rıdvan Şahin
07- Hevin Bakıroğlu
08- Artun Yürüker
09- Süleyman Dağdelen
10- Nusret Canbolat
11- Rojin Ataş
12- Şerif Azat Gül
13- Su Demirbüken
14- Mursel Çakır
15- Mehmet Arapoğlu
16- Ayşe Ceren Öney
17- Ahmet Sülünlü
Yeşil Kuşak:
01- Mehmet Gülen
02- Esger Batırcanov
03- Toprak Şanverdi
04- Zeliş Türksözler
05- Fatma Hacet
06- Berfin Sönmez
07- Cansu Eskidemir
08- Rabia Kara
09- Mansur Jemshıdov
10- Fatih Taşkıran
11- Onur Taşkıran
12- Tuana Serin
13- Ahmet Topaloğulları
14- Burak Pişkin
15-Hüseyin Bengisoy
16- Hamza Yıldırım
17- Türker Eren Öney
18- Uhud Beza
19- Teoman Sivri
20- Nehir Perçin
21- Yeliz Deniz Kartal
22- Berat Güraslan
23- Poyraz Dorunay
24- Jörele Fotso Lovokdam
Yeşil Mavi Kuşak:
01- Deran Toprak
02- Aren Toprak
03- Ertu Rüstemoğlu
04- Melisa Yayla
05- Mustafa Yayla
06- Aydın Öztürk
07- Utku Aslantürk
Mavi Kuşak:
01- Mustafa Erbekçi
02- Ege Boran Osmanlı
03- Berke Elmas
04- Durmuş Adsız
05- İslam İmamov
06- Arda Eskidemir
07- Duru Güher
08- Emirhan Göktaş
09- Shohrukh Hakimov
10- Kerem Killi
11- Nilay Çakın
12- Enes Boran Elkondu
13- Sinan Macit
14- Murat Amralı
Mavi Turuncu Kuşak:
01- Sorin Zeybek
02- Alimcan Bvayramov
03- Tekhan Ali Khakparaghi
04- Efe Zeybek
Turuncu Kuşak:
01- Şengül Kırmızı
02- Hatice Yurtcan
03- Hasan Yurtcan
04- Zülfiye Akarpınar
05- Elifsu Akıncı
Turuncu Kahve:
01- Abdullah Togay
02- Kardelen Domrul
03- Cumhur Toprak Turaç
Kahverengi Kuşak:
01- Hüseyin Eren Babuccu
02- Sümeyra Göğsüaçık
03- Abdulmenan Göğsüaçık
04- İrem Muk
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