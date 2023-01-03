65 özel danışmana 2 milyon 205 bin TL maaş

CTP Milletvekili Ürün Solyalı’nın Cumhurbaşkanlığı'nda kaç özel danışman bulunduğuna dair soru önergesine Cumhurbaşkanlığı’ndan yanıt geldi. Meclis’te kamuoyuna açıklanan yanıta göre Cumhurbaşkanlığı’nda 65 özel danışman bulunuyor.

Söz konusu 65 özel danışmanın 17’si senfoni orkestrası üyesi olarak görev yaparken, 22’si ise Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, İkinci Cumhurbaşkanı Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Eroğlu döneminde alınan ve halen göreve devam eden danışmanlardan oluşuyor. 65 özel danışmana aylık toplam 2 milyon 205 bin TL maaş ödeniyor.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığına göreve geldikten sonra 26 yeni danışman istihdam ettiği ortaya çıktı. Dördüncü cumhurbaşkanı Akıncı döneminde Cumhurbaşkanlığında 10 kişiden oluşan koruma personeli sayısı ise Tatar döneminde 19’a çıkarıldı.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı Tatar’ın sosyal medya taramaları yaptırmak adına ekipler kurduğunu ve kişileri takip ettirdiğini kendisinin söylediğini anımsattı, 48 özel danışmanın büyük çoğunluğunun reklam, basın ve sosyal medya ile görevlendirildiğini açıkladı.