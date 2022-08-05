65 Ürünün 60'ı Temiz

Tarım Dairesi 29 Temmuz - 4 Ağustos 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitlerine göre değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerde 40 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlanılmıştır.
Selgün Tic. , Halil Kasap Paz. , İşleyen Kardeşler ve Bekir Cura’ya ait Şeftalide limit üstü bitki koruma ürününe rastlanıldığından dolayı ürün firmaların isteği üzerine İMHA edilmiştir.
Yerli ürünlerde 25 numunede 24 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tesbit edilen 1 ürüne rastlanılmıştır.
Akdoğan köyü sakini Umut Tütüncü’ye ait Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
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