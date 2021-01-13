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65 Yaşındaki şahıs 80 gram eroinle yakalandı!

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Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
65 Yaşındaki şahıs 80 gram eroinle yakalandı!

        12.01.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde H.A.  (E-65)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

          Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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