65 Yaşındaki şahıs 80 gram eroinle yakalandı!

12.01.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu caddesi üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon neticesinde H.A. (E-65)'nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 80 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs araçta yolcu olarak bulunan N.S.(E-63) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.