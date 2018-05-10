653 engelli istihdam bekliyor

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Özel Eğitim Yasası’nın yürürlüğe girmediğini ve 653 engellinin istihdam beklediğini belirterek, hükümetten somut, elle tutulur proje ve hakların teslimi konusunda gerçekçi adım atmasını istedi.



“2006’DAN BERİ KAMUYA TEK ENGELLİ DAHİ İSTİHDAM EDİLMEDİ”

Kibrit, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2006’dan beridir kamuya bir tek engellinin dahi istihdam edilmediğini, birçok devlet dairesi ile çok sayıda kamuya açık alana mimari engeller nedeniyle erişemediklerini, eğitimde ve sağlıkta fırsat eşitliği sağlanamadığını, sosyal devletin karşılaması gereken ve hakları olan hizmetlere ulaşamadıklarını ifade etti.

“TOPLUMA ENTEGRASYONDA HEDEFTEN ÇOK UZAKTAYIZ”

Kibrit, “Engellilerimizin topluma tam ve eşit bir şekilde entegrasyonu veya kabul görülmesi konusunda sürdürdüğümüz kavgada, bugün ulaştığımız nokta, ne yazık ki arzu ettiğimiz hedeften çok uzakta. Bu durum biz engellileri ve engelli çocuk sahibi aileleri, derin bir endişe sarmalında, gelecekten ümitsiz, korku içerisinde, alışılmış çaresizlik durumunda bırakmaktadır” ifadelerini kullandı.



“HAYATI İYİLEŞTİRİCİ OLUMLU ADIMLAR ATILDI”

Ülkede engellilerin hayatlarını iyileştirici yönde olumlu adımlar atıldığını belirten Kibrit, engelli standartlarının yasallaşması, özel sektörde engellilere istihdam olanağı sağlayıcı yasal teşvikleri buna örnek gösterdi.

Kibrit açıklamasında, “Yeni hükümetimizin geçirmiş olacağı ilk Engelliler Haftası olacak bu hafta. Dilerim geçmiş hükümetler gibi cek-cak’larla dolu açıklamaların dışında, engelliler için somut elle tutulur projeler ve haklarımızın teslimi konusunda gerçekçi adımlardan bahseden açıklamalar gazete manşetlerine düşer. Engelliler olarak, bu yöndeki beklentimizin çok yüksek olduğunu da belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Bir sonraki Engelliler Haftası’nı veya gününü engellerden uzak, eşit haklara sahip, fırsat eşitliği sağlanmış engelliler olarak yaşama temennisinde bulunan Kibrit, pazar gününün Anneler Günü olması dolayısıyla tüm annelerin gününü de kutladı.

