  • BIST 2.085,76
  • Altın 778.71646
  • Dolar 13.4324
  • Euro 15.3206
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

654 Vaka

» »
"Toplam 32.874 test yapıldı, 654 pozitif vakaya rastlandı, 813 kişi taburcu edildi"
654 Vaka

"Toplam 32.874 test yapıldı, 654 pozitif vakaya rastlandı, 813 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan 32 bin 874 test sonucunda 654 covid-19 pozitif vakaya rastlanırken 813 kişi de taburcu edil.

Sağlık Bakanlığının açıklaması şöyle: 307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 654

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706

Toplam Vaka Sayısı: 47.358

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2662

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Türk Devletleri Teşkilatı İçerisinde Zamanla KKTC’nin De Yer Bulmasını Temenni Ediyorum17 Ocak 2022 Pazartesi 16:07
  • SOS Çocukköyü Derneği, Düzenli Bağış Yapılması Çağrısında Bulundu17 Ocak 2022 Pazartesi 15:42
  • Toplamda 4 Yangın Çıktı17 Ocak 2022 Pazartesi 15:23
  • 44 Kaza Oldu 14 Kişi Yaralandı17 Ocak 2022 Pazartesi 15:19
  • Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek17 Ocak 2022 Pazartesi 14:10
  • Covid-19 salgını nedeniyle “temaslı” olan seçmenler de oy kullanabilecek.17 Ocak 2022 Pazartesi 13:47
  • KKTC ve Almanya, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) bağışta bulundu. 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:44
  • KTÖS, KTTB ve KTOEÖS pandamı sürecine ilişkin önerilerde bulundu17 Ocak 2022 Pazartesi 13:11
  • Uluslararası Uzay İstasyonu, bugün öğleden sonra Kıbrıs’tan çıplak gözle görülebilecek17 Ocak 2022 Pazartesi 13:06
  • “Hiç kapanmaması gereken yerler okullardır”17 Ocak 2022 Pazartesi 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti