"Toplam 32.874 test yapıldı, 654 pozitif vakaya rastlandı, 813 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan 32 bin 874 test sonucunda 654 covid-19 pozitif vakaya rastlanırken 813 kişi de taburcu edil.
Sağlık Bakanlığının açıklaması şöyle: 307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.
17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 654
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706
Toplam Vaka Sayısı: 47.358
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2662
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532
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