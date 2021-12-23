66 Milyon Yıl Öncesine Ait Dinozor Embriyosu Bulundu

Çin’in Ganzhou şehrinde 66 milyon yıl öncesine ait mükemmel şekilde korunmuş bir dinozor embriyosu bulundu.

Çin'in Jiangxi eyaletinin Ganzhou şehrinde Oviraptorosaur dinozor türüne ait bir embriyo bulundu. “Yumurta hırsızı kertenkeleleri” anlamına gelen Oviraptorosaurlar dizonor türü, Geç Kretase döneminde yaşayan tüylü dinozorlardandı. Araştırmacılar, “Bebek Yingliang” adını verdikleri embriyo fosili daha önce dinozorlarda görülmeyen ancak modern kuşlara benzer bir halde buldu.

Birmingham Üniversitesi'nden Araştırmacı Fion Waisum Ma, fosil dinozorun tarihte şimdiye kadar bulunan en iyi dinozor embriyolarından biri olduğunu belirterek, “Bu küçük doğum öncesi dinozor, tıpkı yumurtasında kıvrılmış bir yavru kuşa benziyor. Bu durum günümüz kuşlarının birçok özelliğinin ilk olarak dinozor atalarında evrimleştiğinin başka bir kanıtı” dedi.

Araştırmacılar, bebek fosilin 72 ila 66 milyon yaşında olduğunu belirterek, muhtemelen yumurtanın çamur kayması sayesinde gömüldüğünü ve bu sayede uzun süre korunduğunu düşünüyorlar. Ayrıca bebek fosil, eğer yaşasaydı 2 ila 3 metre boyuna ulaşabileceğini belirttiler.