66 yeni vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 11 bin 559 olduğunu, 52'si yerel 66 pozitif vaka belirlendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, tedavi gören 28 kişi taburcu edildi.
Tespit edilen vakalardan 3’ü yurtdışından gelenlerden, 11’i temaslılardan, 16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt bölgesinden.
VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1
Girne
Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-3
5 TEMMUZ 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742
Toplam Vaka Sayısı: 8416
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
AŞI MİKTARI
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 893
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2870
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 20.656
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