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SON DAKİKAToplam 7429 test yapıldı, 15'i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı, 29 kişi taburcu edildi

6623 test, 31'i yerel 38 pozitif vaka

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 33  kişi taburcu edilmiştir.
6623 test, 31'i yerel 38 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlanmış, 33  kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 31 kişi ise yerel vakadır.

14 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez- 3 / Yenikent-1 / Ortaköy-3   / K.Kaymaklı-4 / Haspolat-3 

Girne

Girne Merkez- 11 / Boğazköy-2 / Ozanköy- 3 / Çatalköy-1

12 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 31   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 33

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 616.010

Toplam Vaka Sayısı: 3759 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3377

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 358   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 283

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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