6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

"Toplam 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 6623 olup, 31'i yerel 42 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu, 2 kişi deniz yolu ile ülkemize gelmiştir. 6 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .31 kişi ise yerel vakadır.
15 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 6 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez- 2/ Sulariçi- 2/ Hamitköy-1 / Gönyeli-4 / Değirmenlik-3 / K.Kaymaklı-1/ Haspolat-2
Girne
Girne Merkez- 3 / Alsancak-1 / Ozanköy-1 / Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -7 / Karekeşliler- 1 / Dörtyol-1 / Yeniboğaziçi-1
2 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6623
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 42
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6
Yerel Vaka Sayısı: 31
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 759. 346
Toplam Vaka Sayısı: 4486
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4022
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 438
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 328
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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