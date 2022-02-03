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669 Vaka 1 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.
669 Vaka 1 Vefat

3 Şubat 2022 "Toplam 12.873 test yapıldı, 669 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 658 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir.

313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185 kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

3 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 669

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357

Toplam Vaka Sayısı: 57.039

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5304

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3749

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 121756

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