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SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

67 bin 857 yeni vaka

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Türkiye'de son 24 saatte 392 bin 438 COVID-19 testi yapıldı, 67 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi yaşamını yitirdi.
67 bin 857 yeni vaka

"Sonuçlar Turkovac’ın inaktif aşıdan daha etkili olduğunu gösterdi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilindiği gibi, Turkovac’ın primer aşılama Faz 3 sonuçları bilim insanları tarafından açıklandı. Bu sonuçlar, Turkovac’ın, karşılaştırıldığı inaktif aşıdan daha etkili olduğunu göstermiştir. Turkovac’ı bekleyenler, yerli aşıya güvenleri artmış olarak aşılarını yaptırabilirler." dedi. 

"Hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor"

İstanbul'da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omicron varyantının artış hızına dikkati çekti, yatan hasta sayısında bir miktar artış gözlendiğini belirtti:

"Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor.

Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."

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