67 kez şeytan çıkarma ayininw maruz kalan genç kız, can verdi!
Anneliese Michel, Katolik bir anne-babanın hayat dolu çocuğuydu. Ailesinin aşırı dindar olması, genç bir kız olana dek hiç olumsuz etkilemedi Anneliese'i. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor, okulda gösterdiği başarılı performansla herkesin takdirini topluyordu.
Henüz 16 yaşında neşe dolu bir genç kızdı, baskıcı ailesi yüzünden hayatı karardı. İşte 'Şeytan Çarpması' filmine konu olan Anneliese Michel'in tüyler ürperten öyküsü...
10 Aralık 2019 Salı 19:42
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