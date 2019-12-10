Anneliese Michel, Katolik bir anne-babanın hayat dolu çocuğuydu. Ailesinin aşırı dindar olması, genç bir kız olana dek hiç olumsuz etkilemedi Anneliese'i. Büyüyünce öğretmen olmak istiyor, okulda gösterdiği başarılı performansla herkesin takdirini topluyordu.