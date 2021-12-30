67 yaşındaki Vahyettin Sancak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

67 yaşındaki Vahyettin Sancak, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU
Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi göreni Vahyettin Sancak'ın kronik rahatsızlığı bulunuyordu.
67 yaşındaki Vahyettin Sancak, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNUYORDU
Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi göreni Vahyettin Sancak'ın kronik rahatsızlığı bulunuyordu.
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