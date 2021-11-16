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676 Milyon Dolarlık Boşanma Açık Artırması

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676 Milyon Dolarlık ‘Boşanma Açık Artırması’
676 Milyon Dolarlık Boşanma Açık Artırması

ABD'de gayrimenkul danışmanlığından servet kazanan Harry Macklowe, eşi Linda Macklowe ile 2018'de boşanırken, davanın hakimi çiftin ortak sahibi olduğu sanat koleksiyonunun açık arttırmayla satılmasına karar vermişti. 35 parça sanat eseri, dün müzayedede 676 milyon dolara satıldı.

Sothebys Müzayede evi yaptığı açıklamada, dün Macklowe Koleksiyonu’nda bulunan 35 sanat eserinin toplamda 676 milyon dolara satıldığını duyurdu.

Koleksiyonda yer alan eserlerin, son 80 yılın en önemli sanatçılarının piyasaya yeni sürülen başyapıtları olduğu ifade edildi.

EN ÇOK İLGİ GÖREN ESER NO.7

Koleksiyonda, Mark Rothko’nun No.7 adlı eseri 82,5 milyon dolara, Albert Giacometti’nin Le Nez adlı eseri 78,4 milyon dolara, Jackson Pollock’un Numara 17,1951 adlı eseri 61,2 milyon dolara ve Cy Twombly’nin İsimsiz adlı eseri ise 58,9 milyon dolara satıldı.

BİR AÇIK ARTIRMA DAHA OLACAK

Macklowe Koleksiyonu’nda 35 eser daha bulunduğu ve onların da 2022 Mayıs ayına kadar satılacağı ifade edildi.

Andy Warhol’un ünlü Dokuz Marilyns adlı eseri de koleksiyonun içinde yer alıyor yer alıyor.

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