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680 mahkum cezaevinde açlık grevinde

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680 mahkum cezaevinde açlık grevinde
680 mahkum cezaevinde açlık grevinde

300 yatak kapasitesine sahip olan Merkezi Cezaevi’nde yetersiz hijyen koşulları gerekçe gösterilerek açlık grevi başladı.

Yeterli hijyen koşullarının sağlanmadığı ve kapasitesinin iki katı mahkum barındıran cezaevinde açlık grevi başladı.

Mahkumların öğle yemeklerini reddettikleri ve akşam yemeklerinin de reddedileceği öğrenildi. Mahkumklar, insani koşullarda cezaevinde kalma talebiyle grevi başlattı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama gelmedi.

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