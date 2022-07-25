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69 Kaza, 19 Yaralanma

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
69 Kaza, 19 Yaralanma

18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (69) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (15) yaralanmayla ve (54) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (19) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (19), dikkatsiz sürüş yapmak (14), kavşakta durmamak (17), yakın takip (10) ve diğer etkenler (9) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,713,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;
Lefkoşa : 16
Gazimağusa : 19
Girne : 26
Güzelyurt : 6
İskele : 2
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 6768 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 688 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;
Sürat ( 136 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 29 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 111 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 6 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 16 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 79 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 49 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 40 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 40 ), &quot;A&quot; Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük
Taşımak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 5 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 122 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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