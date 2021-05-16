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69 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

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Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 69 kişinin Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise açık bulunduğu tespit edildi. 
69 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında bugün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 69 kişinin Sokağa Çıkma Yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinin ise açık bulunduğu tespit edildi. 

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

 

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