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SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

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6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka
6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

"Toplam 6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6991 olup, 23'ü  yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .23 kişi ise yerel vakadır. 

8 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/  Hamitköy-2  / Gönyeli-1 / Dumlupınar-1 / Sulariçi-3 

Girne 

Girne Merkez-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 8 / Kaliland Bölgesi -1 / Antalyalılar Bölgesi-1/ Sakarya-1/ Baykal-1  

İskele 

Yedikonuk-1 


25 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6991 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 23 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 704.361   

Toplam Vaka Sayısı: 4211 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3754   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 359 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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