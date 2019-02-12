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6'lı ganyandan 1 milyon lira kazandı

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İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan esnaf Ali Yeğen (52), bir yakınıyla ortak yaptığı kuponla 6'lı ganyanı tutturup 950 bin 290 TL'lik ikramiyeyi kazandı
6'lı ganyandan 1 milyon lira kazandı

Kuru kahve ve baharat satışı yapılan bir iş yerinin sahibi Ali Yeğen, Tire'de Mehmet Çetin'e ait 527 numaralı ganyan bayisine gitti.

Burada sürpriz bir kupon hazırlayan Yeğen, hazırladığı kupona bir yakınıyla beraber 495 TL ödedi. Kuponu bayiye yatıran Yeğen, koşuları izlemeye başladı.

Koşuların sonunda 6'lı ganyanı yakaladığını gören Yeğen, büyük mutluluk yaşadı. Yeğen, hazırladığı kupondan tam olarak 950 bin 290 TL kazandı.

'UZUN ZAMANDIR TAKİP ETTİĞİM BİR AT VARDI'

Bugün İzmir'e giderek kazandığı ikramiyenin çekini alan Ali Yeğen, yıllardır at yarışı oynadığını belirterek, "Uzun zamandır takip ettiğim bir at vardı. Bunu arkadaşlarıma da söylemiştim. Dün akşam ganyan bayisine gittim ve sürpriz bir kupon hazırladım. Hazırladığım kupon kazandıran kupon oldu. Kuponu bir yakınımla ortak oynadık. Şimdi ikramiyenin sahibi olduk" dedi.

'KİMSE BU KADAR BÜYÜK BİR İKRAMİYE KAZANMAMIŞTI'

Ganyan bayii işletmecisi Mehmet Çetin, "Yıllardır bu işi yapıyorum. Bugüne kadar kimse, bu kadar büyük bir ikramiye kazanmamıştı. Bu bayiden oynanan kupona en çok 100 bin TL ödeme yapmıştık. Ali Bey yaklaşık 1 milyon TL'lik bir ikramiye kazandı. Biz de çok sevindik" dedi.

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