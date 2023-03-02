  • BIST 5.323,15
  • Altın 1112.639
  • Dolar 18.8853
  • Euro 20.1
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

6'lı masanın (Millet İttifakı) cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

»
Belirlenecek adayın açıklanması beklenmiyor
6'lı masanın (Millet İttifakı) cumhurbaşkanı adayı bugün belli oluyor

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayını bugün, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda belirleyecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın toplantıda belirleneceğini, ancak ismin daha sonra açıklanacağını söyledi. 

Siyasette aday tartışmaları sürerken gözler 6'lı Masa'nın adayına çevrildi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği kritik toplantı öncesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den "Bazen apoletlerden vazgeçmek gerekir" açıklaması geldi. 

İyi Parti'nin 28 Şubat tarihinde yaptığı toplantıda partililerin büyük çoğunluğunun CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik çekinceleri dile getirilmişti. Aynı çekincelerin deprem bölgesinde de görüldüğünü vurgulayan partililer, deprem sonrası şekillenen siyasi tablonun ve adayla ilgili halkın tercihinin ortaya konulması için anket ya da hızlı bir ölçüm yapılmasının doğru olacağını dile getirmişlerdi.

"Adayı belirleriz, açıklamak için ileri tarih veririz"

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise adayın belirleneceği kritik toplantı öncesinde bir grup gazeteci ile biraraya geldi.

Adayın isminin toplantının ardından açıklanmayacağı ifade ederek "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da, Millet İttifakı'nın bugün düzenleyeceği toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirleneceğini söylemişti.

"Mansur Yavaş: Altılı Masa aday gösterirse bu benim için görevdir"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki gün katıldığı bir televizyon programında, Altılı Masa’nın kendisini aday gösterilmesi halinde tutumunun ne olacağı sorusu üzerine, "Altılı Masa beni aday gösterirse bu benim için görevdir" yanıtını vermişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Depremde can kaybı 45 bini aştı01 Mart 2023 Çarşamba 10:50
  • Haluk Levent: İlk denetim raporunu 24 Mart’ta açıklayacağız28 Şubat 2023 Salı 21:40
  • Cerrahpaşa Tıp'ta tahliye başladı28 Şubat 2023 Salı 19:15
  • Kayseri'de 4,4 büyüklüğünde deprem28 Şubat 2023 Salı 18:58
  • Erdoğan'dan kentsel dönüşüm uyarısı!28 Şubat 2023 Salı 18:19
  • Osmaniye'de deprem! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.128 Şubat 2023 Salı 17:36
  • 'Karara uyarım' dedi, adaylığa yeşil ışık yaktı!28 Şubat 2023 Salı 17:15
  • Dünya Bankası: 6 Şubat depremleri Türkiye'de 34,2 milyar dolarlık hasara yol açtı28 Şubat 2023 Salı 11:00
  • Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi28 Şubat 2023 Salı 10:16
  • Çavuşoğlu: “Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır”27 Şubat 2023 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti