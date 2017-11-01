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6’ncı Doğanköy Alıç Festivali hafta sonu yapılacak

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6’ncı Doğanköy Alıç Festivali hafta sonu yapılacak
Girne Belediyesi ile Doğanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen Doğanköy Alıç Festivali’nin 6’ncısı bu yıl, 4-5 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festival, 4 Kasım’da saat 14.00’te Doğanköy köy meydanında açılış konuşmalarıyla başlayacak. 

Festivalde, alıç, alıç ürünleri ve el sanatlarının satışı yapılacak. Stantlar, 12.00-18.30 saatleri arasında açık olacak. Doğanköy Çocuk Parkı’nda ise Cumartesi günü saat 14:30’da Drama Derneği, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Temiz Sokaklar Projesi kapsamında çevreye duyarlılığı artırmak için atölye çalışması yapacak.

GÜNGÖRDÜ: “ALIÇ KIBRIS KÜLTÜRÜNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, festivalle ilgili açıklamasında, alıç ve yan ürünlerinin Kıbrıs kültüründe önemli yere sahip olduğunu belirterek, alıç ağaçlarının korunması ve geleneklerin devam etmesine katkı sağladığını belirttiği etkinliğe tüm halkı davet etti.

Festival programı şöyle:

“4 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te müzik dinletisi ve festivalin resmi açılışı, 14.15’te Şehit Hasan Cafer İlkokulu Çocuk Korosu konseri, 14:30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi, 14:45’te FriendsLine Dans Grubu gösterisi, 15.00’te Dilara Ferit konseri, 16:15’te Düet Akademi Melodika ve Orff Ritim Gösterisi, 16:30’da Alıç meyvesinin sağlığımıza faydaları hakkında sunum, 17:00’da Sultan Durusular konseri
5 Kasım Pazar günü saat 13.00’te müzik dinletisi ve etkinliklerin başlaması, 13.30’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi, 14.00’te DJ Kuzey Tarık ve dans grubu gösterisi, 15:00’teTheHealers konseri ve 16.45’te Niyal Öztürk konseri”

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