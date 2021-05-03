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6’ncı kattan arabanın üstüne düşen bebek kurtuldu

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İstanbul’da bir binanın 6’ncı katından park halindeki otomobilin üzerine düşen bebek kurtuldu.
6’ncı kattan arabanın üstüne düşen bebek kurtuldu

Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi’nde geçen cuma öğle saatlerinde iki yaşındaki Selim K. 6’ncı kattaki evlerinde sehpa üstündeyken dengesini kaybederek düştü. Bebeğin üstüne düştüğü park halindeki otomobilin ön camı kırıldı.

Çevredekiler tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Selim K. yoğun bakım ünitesinde tedavi edildikten sonra servise alındı. Şans eseri kurtulan bebeğin sağlık durumu iyi. 

Dede Faik K. DHA’ya olayı şöyle anlattı: “Bebeğimiz iki yaşında. Dubleks katta annesinin yanında oyuncaklarla oynarken kapı zili çalıyor. Gelinim kapıyı açmaya gittiği sırada, bu da sehpanın üzerine çıkıyor. 6’ncı kattan arabanın içine düşüyor. Arabanın camına çarpıyor. Bu Allah’ın büyük bir hikmeti. Komşular görüyor arabadan çıkartıp kucağına alıyor. Yan binada inşaat çalışması var, oradaki işçiler yardımına koşup hastaneye getiriyor. Ben camide cuma namazı kılacaktım. Gelinim telefon açtı ben de geldim. Yoğun bakıma alınmıştı. 24 saat sonra çıktı. Şu anda durumu çok iyi, maşallah.”

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