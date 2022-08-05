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6’ncı parselde Rum yönetimini kaygılandıran "büyük keşif"

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İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerinden oluşan konsorsiyumun, Rum yönetiminin tek yanlı MEB ilan ettiği 6’ncı parselde “büyük bir yatak keşfettiği, yatağın hemen yanında ikinci bir doğal gaz sütunu olduğunu gösteren olumlu göstergelere ulaşıldığı”
6’ncı parselde Rum yönetimini kaygılandıran "büyük keşif"

 öne sürüldü.

Alithia gazetesi, “güvenilir bilgilere” dayandırdığı haberi “6’ncı Parselde Büyük Yatak Keşfettiler… Gazetemizin Bilgilerine Göre Şirketlerin Açıklaması Bekleniyor” başlığıyla manşete çekti.

Gazete aynı parselde 2018’de, “Kalypso” olarak isimlendirilen yatakta 3 bin 800 metreyi aşan sondajda geniş bir temiz ve çok iyi kalitede doğal gaz sütunu keşfedildiğini ve o zaman ENI’nin, keşfettiği yatağın MEB’deki "Zohr tipi" modeliyle tam korelasyonda (bağlantı) olduğu açıklamasını hatırlattı.

Habere göre önümüzdeki dönemde, arama sondajının tamamlanmasından sonra, 6’ncı parselde yüzde 50-50 hak sahibi olan şirketlerin, sondaj sonuçlarına dair resmî açıklama yapması bekleniyor.

Bu yeni keşfin, AB’nin Rus doğal gazına bağımlılığına son verme kararından sonra, enerji satranç tahtasındaki jeopolitik rolünün yükseleceği beklentisi içerisinde olan Rum yönetimini kaygılandırdığına dikkat çekildi.

Rum yönetimini kaygılandıran şeyin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ülkenin 4’üncü büyük sondaj gemisi Abdülhamid Han’a 9 Ağustos’ta Doğu Akdeniz’de çalışma direktifi verecek olması olduğu kaydedildi.

-Rum ve Yunan hükümetlerinin Abdülhamid Han’ın çalışacağı noktayla ilgili değerlendirmeleri

Habere göre Rum yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdülhamid Han’ın, Türkiye-Mısır arasında yapılan MEB sınırlandırması çerçevesinde yarısı Türk kıta sahanlığı içerisinde olan 6’ncı parsele ulaşmasını hedeflediğini değerlendiriyor.

Gazete, ENI-TOTAL konsorsiyumunun sondaj hedeflerinin, 6’ncı parselin Türk kıta sahanlığına dahil bölgelerinde olmadığına da dikkat çekti.

Rum yönetiminin Abdülhamid Han’ın çalışmalarının 6’ncı parselde olacağını değerlendirdiği belirtilen haberde, Yunanistan’ın elinde, Erdoğan’ın 4’üncü büyük sondaj gemisine, “Rum yönetiminin Amerikalılara lisans verdiği parsellerde çalışma yapma direktifi vermek niyetinde olduğuna dair işaretler bulunduğu” savunuldu.

“Yunan Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda, Türkiye’nin 5’inci ve 10’uncu parsellere ilerleme niyetinde olduğuna dair iç yazışmalar bulunduğunu” belirten gazeteye göre Yunanistan, lisansı Amerikan şirketlerinde olan parselleri hedefleyerek, kendisini F-16 savaş uçağı satışından ve elindeki aynı tip uçakların yükseltilmesinden mahrum bırakan ABD yönetimine baskı yapacağını değerlendiriyor.

-Rum yönetimi gelişmeleri izliyor, Abdülhamid Han’ın izleyeceği rotayı görmeyi bekliyor

Öte yandan Fileleftheros, “‘Mavi Vatan’ İçin Hazır” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, 9 Ağustos Salı günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törenle, Mavi Vatan haritasıyla belirlenen bir çerçevede hareket etmek üzere demir alacak Abdülhamid Han sondaj gemisinin ne yöne gideceğini görmeyi beklediğini bildirdi.

Haberde gelişmeleri yakından takip eden ve gerek Erdoğan’ın Salı günü yapacağı açıklamaları gerekse sondaj gemisinin takip edeceği rotayı görmeyi bekleyen Rum yönetiminin, “başka imkân kullanamayacağı için” Türkiye’ye cevabının diplomatik düzeyde kalacağına işaret edildi.

Habere göre Rum yönetimi halen, Yunanistan’ın iş birliğinde çeşitli istikametlerde bazı girişimlerde bulundu. Bundan sonra atacağı adımlara karar vermek için Türkiye’nin yapacağı hareketleri görmeyi bekleyecek. Hareket edeceği başlıca merciin de, ortaklarından destek beklentisi ile AB olacağı kaydedildi.

Gazete devamla Erdoğan’ın Yüksek Askerî Şura (YAŞ) öncesinde ziyaret ettiği Anıtkabir'de özel deftere yazdığı mesajına, YAŞ’ın oluşumuna ve YAŞ’ta alınması beklenen kararlarla ilgili Türk medyasına yansıyan haberler yanında Türk medyasına dayanarak 7’nci nesil bir sondaj gemisi olan Abdülhamd Han’ın çeşitli özelliklerine de yer verdi.

 

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