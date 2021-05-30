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6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi

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"Toplam 6193 test yapıldı, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi" 
6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlandı, 26 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 6193 olup, 6'sı yerel 11 pozitif vakaya rastlanmış 26 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 6 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 2 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Balıkesir-1 / Surlariçi-1/ Kaymaklı-2 

Girne 

Girne Merkez- 2 

30 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6193    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 6  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 26 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.211.071 

Toplam Vaka Sayısı: 7215 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6931 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 251  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 213  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 285  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 74 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2388 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6428

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