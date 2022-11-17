7.000 kişi incelendi… Kilo vermek için en iyi saatler belli oldu

Yapılan bir araştırma, kilo vermek için öğleden sonra veya akşam spor salonuna gitmenin, sabah gitmekten daha iyi olabileceğini ortaya koydu.

Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacılar, öğle ve gece yarısı arasında egzersiz yapmanın, kilo alımına neden olabilen insülin direncini dörtte bir oranında azalttığını buldu.

Daily Mail’de yer alan habere göre uzmanlar, belirli zamanlarda egzersiz yapmanın insanların kilolarını kontrol etmelerine ve tip 2 diyabet olma şanslarını azaltmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.

İNSÜLİN DİRENCİNDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Araştırma için yaşları 45 ila 65 arasında değişen yaklaşık 7.000 kişi incelenirken çoğunun beden kitle endeksleri 27 veya daha yüksekti, yani sağlıklı ve kilolu bir kontrol grubunun yanı sıra aşırı kilolu veya obezlerdi.

Sonuçlar, orta ila şiddetli fiziksel aktiviteye zaman ayırmanın karaciğer yağ oranını ve ayrıca insülin direncini azalttığını gösterdi.

Öğleden sonra veya akşam egzersiz yapmak ise, gün boyunca eşit bir aktivite dağılımına kıyasla, sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 25 oranında azalmış insülin direnci ile bağlantılı çıktı.

Diabetologia dergisinde yayınlanan çalışma için konuşan araştırmacılar, önemli bulgular elde ettiklerini belirlerken “İleri araştırmalar, fiziksel aktivite zamanlamasının tip 2 diyabet oluşumu için gerçekten önemli olup olmadığını değerlendirmelidir” açıklamasında bulundular.