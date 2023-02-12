7.7'lik depremin merkezi Pazarcık'tan korkunç görüntü: Devasa çatlaklar... Yol yarıldı!

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TÜRKİYE
12.02.2023 17:26
Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta depremin büyüklüğünü gözler önüne seren otobanın üzerinden geçen bağlantı yolu çevresinde oluşan devasa çatlak havadan görüntülendi.
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