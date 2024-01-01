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7 araç trafikten men edildi.... 52 sürücüye yasal işlem

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KKTC'de polis tarafından 31 Aralık tarihinde yapılan trafik denetimleri sonucunda 7 araç trafikten men edildi.
7 araç trafikten men edildi.... 52 sürücüye yasal işlem

Denetimle ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

31.12.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 963 araç sürücüsü kontrol edildi ve 31’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak ve  sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 10’u diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 52 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 7 araç ise trafikten men edilmiştir.

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