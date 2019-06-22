7 AY GEÇTİ: Meclis Komitesi CİKLOS raporunu sonuçlandıramadı diye rapor yazdı!

İŞTE O RAPOR;

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

CUMHURİYET MECLİSİ

GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLUNDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN OLUŞUM NEDENLERİ VE SONUCUNDA YAŞANAN CAN KAYIPLARI İLE İLGİLİ YOL VE TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA İHMALİN OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ MECLİS ARAŞTIRMA KOMİTESİ

(M.A.NO: 1/2/2018)’NİN İÇTÜZÜĞÜN 114’ÜNCÜ MADDESİNİN (6)’NCI FIKRA KURALLARI UYARINCA ÇALIŞMALARINI SONUÇLANDIRAMAMASINA İLİŞKİN RAPORUDUR

​Cumhuriyet Meclisinin Dokuzuncu Dönem İkinci Yasama Yılında Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Özdemir Berova ve Ulusal Birlik Partisi Mağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Sayın Dursun Oğuz’un birlikte sunmuş oldukları, Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırma Komitesi, Cumhuriyet Meclisinin 11 Aralık 2018 tarihli, Yirminci Birleşiminde almış olduğu 24/2/2018 Sayılı Kararla açılmış ve 25/2/2018 Sayılı Kararla kurularak, 25 Aralık 2018 tarihli ilk toplantısı ile çalışmalarına başlamıştır. Komitemiz, ilk toplantısının ardından 3 Ocak, 30 Ocak, 15 Şubat ve 20 Şubat 2019 tarihlerinde toplanmıştır.

​Komitemiz, Genel Kuruldan almış olduğu yetki çerçevesinde altı aylık çalışma programını 18 Haziran 2019 tarihli son toplantısı ile sonlandırmıştır. Komitemiz, bu süreçte konu ile ilgili aşağıda belirtilen kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri ile ilgili sivil toplum örgütlerinden bilgi almıştır.

​Komitemiz, çalışmalarına yön vermek ve konu hakkında bilgi almak amacıyla, dönemin Başbakanlık Müsteşarı Sayın Hasan Alicik’i, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın Kemal Bağzıbağlı ve Bakanlık yetkililerini, Karayolları Dairesi Müdürü Sayın Serhan Kazmacı ve Daire yetkililerini, Çevre Koruma Dairesi Müdür ve Daire yetkililerini, Su İşleri Dairesi Müdür ve Daire yetkililerini, Meteoroloji Dairesi Müdür ve Daire yetkililerini, Girne Kaymakamı Sayın Sinan Güneş ve Kaymakamlık yetkililerini, Adli Polis Müdürlüğü yetkililerini, İtfaiye Müdürlüğü yetkililerini, Girne Polis Müdürlüğü yetkililerini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerini, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı yetkililerini, Girne Belediyesi yetkililerini, Kayıp Şahıslar Komitesi yetkililerini ve Trafikte Güvenli Yaşam Derneği yetkilisi ve İnşaat Mühendisleri Odası yetkililerini toplantılara çağırarak bilgi ve görüşlerine başvurmuştur. Ayrıca ilgili kamu, kurum ve kuruluşlardan yazılı görüş de almıştır.

​Komite çalışmalarına Halkın Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Gülşah Sanver Manavoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Sayın Armağan Candan da katılmıştır.

Araştırmanın açılış gerekçesi ışığında konu ile ilgili davetlileri dinleyen ve gelen bilgileri değerlendiren Komitemiz, çalışmalarını geniş kapsamlı araştırmalarla sürdürmüştür ancak konunun hassas olması ve Komiteye aktarılan bilgi ve belgelerin incelenmesinin süre alması gerekçesiyle çalışmalarına devam etmiş olmakla birlikte mevcut Hükümetin istifası ve yeni Hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği süreçte toplanamamaış ve İçtüzüğün 114’üncü maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca Genel Kurul Kararı ile verilen ek süre içerisinde de çalışmalarını sonuçlandıramamıştır.

​Komitemiz, İçtüzüğün 114’üncü maddesinin (6)’ncı fıkrası uyarınca yukarıdaki gerekçeler ışığında hazırlamış olduğu Raporu oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.