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7 Belediye Başkanı Ziya Öztürkleri Seçilmiş Başkan olarak tanımadıklarını açıkladılar

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CTP’li Belediye Başkanları, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirti.
7 Belediye Başkanı Ziya Öztürkleri Seçilmiş Başkan olarak tanımadıklarını açıkladılar

CTP’li Belediye Başkanları, Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirti.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif bu hususta ortak açıklama yayımladı.

CTP’li 7 Belediye tarafından ortak alınan kararların açıklamasında;

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olarak, Meclis’te yaşanan son gelişmeler ışığında, demokratik süreçlerin ve hukukun üstünlüğünün her zaman savunucusu olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu bağlamda, CTP’li 7 belediye olarak aldığımız kararı kamuoyuna duyuruyoruz:

Cumhuriyet Meclisi’nde 15 tur sonucunda dahi tamamlanamayan Meclis Başkanlığı seçiminin ardından, çift mühürlü üç geçersiz oya rağmen yapılan tek taraflı ilanların yok hükmünde olduğunu belirtiyoruz.
Bu nedenle, belediyemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir etkinliğe, mevcut durumda kendini Meclis Başkanı olarak ilan eden Ziya Öztürkler’e davet yapılmayacaktır.

Demokratik ve hukuka uygun bir seçim neticesinde göreve gelecek olan Meclis Başkanı’na gereken saygıyı göstermek ve iş birliği yapmak birincil ödevimiz olacaktır.

Bu süreçte, demokrasinin teminatı olan hukukun üstünlüğüne ve adil seçim ilkesine her zaman bağlı kalacağımızı taahhüt ederiz.

Bu kararımız, demokrasimizin ve meclisimizin itibarını koruma çabamızın bir parçasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay
Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul
Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok
Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya
Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi
Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler
Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif” ifadelerine yer verildi.

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