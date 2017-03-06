 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 91.301
  • Altın 146,991
  • Dolar 3,7123
  • Euro 3,9341
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı

»
7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı
Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Konya Devlet Tiyatrosu’nun “Dördüncü Ay” isimli oyunuyla başladı.

Oyun öncesi Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik kısa birer konuşma yaptı.

Çatalköy Belediye’sinden verilen bilgiye göre, konuşmalarda tiyatro festivallerinin önemine vurgu yapılarak, demokrasinin bir kültür olarak gelişmesi için tiyatro festivallerinin önemli bir yol haritası olduğuna değinildi. Devletin sanat politikası olması gerektiği ve çocukların bu politika çerçevesinde topluma kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Konya Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Dördüncü Ay” isimli oyunda İsveç’te yaşayan bir Türk ailenin kızlarını töre nedeniyle kaybetmesi anlatılıyor.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu oyun sonrası kadroya çiçek ve plaket takdim etti.

Festival yarın akşam Mağusa Kent Tiyatrosu’nun “Sara’yı Evlendirmek” adlı oyunu ile devam edecek. Biletleri Çatalköy Belediyesi’nde 5 TL’den satılan oyun saat 20.00’de başlayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hisarköy Orkide Festivali dün başladı05 Mart 2017 Pazar 11:19
  • Hisarköy’de bugün ve yarın Orkide Festivali var04 Mart 2017 Cumartesi 10:20
  • Oscar fiyaskosunun sorumluları ölüm tehditleri alıyor03 Mart 2017 Cuma 16:32
  • Disney tarihinde ilk kez eşcinsel bir karakter yer alacak03 Mart 2017 Cuma 16:19
  • Tarkan'dan 22 yıl sonra unutulmaz ABD konseri03 Mart 2017 Cuma 14:14
  • Büyükkonuk’ta ikon müzesi oluşturulacak03 Mart 2017 Cuma 12:34
  • Susma Platformu İzmir'de03 Mart 2017 Cuma 12:33
  • İskele’de Kültür Ve Sanat Günleri yarın başlıyor03 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Klimt'in 'Çiçek Bahçesi' rekor fiyata satıldı03 Mart 2017 Cuma 11:07
  • "Abdülhamid asıl bunları döverdi!"03 Mart 2017 Cuma 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti