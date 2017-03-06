7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali başladı

Çatalköy Belediyesi’nin düzenlediği 7. Beşparmaklar Tiyatro Festivali, Konya Devlet Tiyatrosu’nun “Dördüncü Ay” isimli oyunuyla başladı.

Oyun öncesi Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik kısa birer konuşma yaptı.

Çatalköy Belediye’sinden verilen bilgiye göre, konuşmalarda tiyatro festivallerinin önemine vurgu yapılarak, demokrasinin bir kültür olarak gelişmesi için tiyatro festivallerinin önemli bir yol haritası olduğuna değinildi. Devletin sanat politikası olması gerektiği ve çocukların bu politika çerçevesinde topluma kazandırılması gerektiği vurgulandı.

Konya Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Dördüncü Ay” isimli oyunda İsveç’te yaşayan bir Türk ailenin kızlarını töre nedeniyle kaybetmesi anlatılıyor.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu oyun sonrası kadroya çiçek ve plaket takdim etti.

Festival yarın akşam Mağusa Kent Tiyatrosu’nun “Sara’yı Evlendirmek” adlı oyunu ile devam edecek. Biletleri Çatalköy Belediyesi’nde 5 TL’den satılan oyun saat 20.00’de başlayacak.