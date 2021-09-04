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7 bin adım ömre ömür katıyor

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Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta günde sadece 7 bin adım yürümek erken ölüm riskini yüzde 70 oranında azaltabilir.
7 bin adım ömre ömür katıyor

Yeni bir araştırmaya göre, orta yaşta günde sadece 7 bin adım yürümek erken ölüm riskini yüzde 70 oranında azaltabilir.

ABD’li araştırmacılar, genellikle önerilen 10 bin adımdan daha az olan hedefin ciddi hastalıklara karşı korunmak için yeterli olduğunu keşfetti.

ABD'de orta yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan araştırma, 7 bin adım hedefini başaranların önümüzdeki on yıl içinde ölme olasılığının çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Massachusetts Üniversitesi'nden bir ekip, yaşları 38 ile 50 arasında değişen 2 bin 100 yetişkini analiz etti. Katılımcılar, her gün attıkları ortalama adım sayısını takip etmek için bir yıl boyunca adım sayma cihazı taktı ve yaklaşık 11 yıl takip edildi. 

Sonuçlar, günde 7 bin adım atan yetişkinlerin, 7 bin'den az adım atanlara kıyasla, on yıl sonra ölme olasılığının yüzde 50 ila 70 arasında daha az olduğunu ortaya koydu.

10 bin adım fark yaratmıyor

Günde en az 7 bin adım atan erkeklerde ölümler yüzde 58 düşerken, kadınlarda bu oran yüzde 72 oldu.

Ancak günde 10 bin’den fazla adım atmak ölüm riskinde daha fazla azalmaya yol açmıyor.

Sonuçların insanların yürüme hızından bağımsız olduğu belirtildi.

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