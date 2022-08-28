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7 bin kişi incelendi… Her gün 7-8 saat uyumak inme riskini azaltıyor

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Yapılan bir araştırma, düzenli olarak iyi bir gece uykusu uyumanın felç geçirme riskini azalttığını ortaya çıkardı.
7 bin kişi incelendi… Her gün 7-8 saat uyumak inme riskini azaltıyor

Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü çalışmaya göre, her gece düzenli olarak 7-8 saat uyumak felç riskini düşürüyor.

Daily Mail’in haberine göre, bilim insanları, bağlantıyı ortaya çıkarmak için 50-75 yaş arası 7.000’den fazla kişinin gece alışkanlıklarını izledi.

Katılımcıları neredeyse on yıldır izleyen çalışma, en kaliteli uykuya sahip kişilerin felç geçirme olasılığının yüzde 75 daha az olduğunu gösterdi.

STRESİ AZALTMAK GEREKİYOR

Uzmanlar, şimdi herkes iyi bir uyku uyursa felç ve hatta kalp hastalıklarının çoğunun önlenebileceğini söylüyor.

Araştırmada yer alan Dr. Aboubakari Nambiema, “Yoğun, 7/24 tempolu yaşamımız göz önüne alındığında, iyi uyuyanların düşük prevalansı bekleniyordu.”

“Uyku kalitesi ve miktarının kalp sağlığı için önemi, yaşamın erken dönemlerinde sağlıklı davranışlar yerleştiğinde öğretilmelidir.”

“Gece gürültüsünü ve işteki stresi en aza indirmek, uykuyu iyileştirmeye yardımcı olabilir” dedi.

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