7. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali cuma günü başlıyor

Geçitkale Belediyesi sınırları içindeki Çınarlı köyünde bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, cuma günü başlıyor.

Çınarlıyı Sevenler Derneği ve Çınarlı Muhtarlığı’nın Geçitkale Belediyesi desteğiyle düzenlediği Festival, 7-8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Festival programı bugün Belediyeler Birliği’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Basın toplantısında Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş da hazır bulundu.

ÖZTAŞ: “FESTİVALİN AMACI KENDİNE ÖZGÜ PEK ÇOK GÜZELLİĞE SAHİP ÇINARLI’YI TANITMAK”

Geçitkale Belediye Başkanı Öztaş, basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalle, kendine özgü pek çok güzelliğe sahip Çınarlı’yı tanıtmayı amaçladıklarını anlattı.

Öztaş, tüm halkı yerli sanatçılara ve Kıbrıs Türk kültürüne ait değerlere yer verilecek festivale katılmaya çağırdı.

BEKTAŞ: “KÜLTÜRÜN GELECEK NESİLLERE TAŞINMASI İÇİN…”

Çınarlıyı Sevenler Derneği Başkanı Hüsrev Bektaş da konuşmasında, festivalin kültürün gelecek nesillere taşınması açısından önemli olduğunu belirtti.

Bektaş festivalin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür etti.

FESTİVAL PROGRAMI

7. Çınarlı Kültür ve Sanat Festivali, cuma akşamı saat 20.00’de protokolün karşılanması ve davul zurna ekibiyle alana gidilmesiyle başlayacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları yapılacak.

Ardından Geçitkale Belediyesi Büyükler Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi, Yanlış Anlaşılmasın adlı amatör tiyatro gösterisi ve Selen Selenada konseri sunulacak.

YÜCEL KÖSEOĞLU DA ANILACAK

Cumartesi günü etkinlikler saat 20.30’da Gönendere Kültür ve Sanat Derneği Büyükler Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle başlayacak.

Daha sonra Yücel Köseoğlu’nun yaşamının oyunla sergileneceği anma etkinliğine geçilecek. Gece, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi kangoo jumping gösterisi ve Güler Soybir konseriyle sona erecek.

Festivalin son günü olan pazar gününde ise etkinliler saat 20.15’te Geçitkale Belediyesi takımının jimnastik gösterisiyle başlayacak.

Gece köyün “En Yaşlı Çınarları”na ödül verilmesi, Geçitkale İlkokulu öğrencileri dans gösterisi, piyango çekilişi, tavla turnuvası ödüllerinin verilmesi, Ertuğrul Poyrazlı anısına trap atış ödüllerinin verilmesi ile devam edecek.

Festival Aydın Alimer konseriyle son bulacak.