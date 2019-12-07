7. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜ Ev Sahipliğinde Başbakan Ersin Tatar'ın katılımıyla başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri’nin açılışına, Başbakan Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı, Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr. Fahriye Altınay, Türkiye’den gelen ilgili kurum müdürleri, dekanlar, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Algım ve Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Çocuklarının gösterisi büyük alkış aldı

7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. İstiklal marşının okunmasına Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri işaret diliyle eşlik etti. Ardından Algım Özel Eğitim Merkezi ile Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterisi büyük beğeniyle izlendi. Gösterinin ardından özel eğitim çocukları Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S.Günsel’e hediye takdim ettiler. Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan S. Günsel’de tüm çocuklara çeşitli armağanlar takdim etti.

Daha sonra sırasıyla, Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Günay Kibrit;” İlk Adım 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanlığında Atıldı”

Başbakanlık Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit, KKTC engelsiz bilişim günlerinin nereden nereye geldiğinden bahsederek başladığı konuşmasında, bugün yedincisinin düzenlendiğini, 2013 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Centre of Excellence Başkanı Prof.Dr. Nedime Serakıncı ile Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin Celal Bayar Üniversitesi’nin işbirliğinde KKTC’de ki sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ilk adımın atıldığını vurguladı.

Kibritçi, her geçen yıl çok daha gelişmiş, çok daha güzel şeylere imza atan bir etkinlik durumuna geldiğini belirterek, bu yolda bizleri yalnız bırakmayan Türkiye yetkilileri ve daire başkanlığına teşekkür ederim dedi.

Günay Kibrit; “Yakın Doğu Üniversitesi engelli bireyler konusunda lokomotif bir üniversitedir”

Kibrit şöyle devam etti; “Bu adımları atarken Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğretim görevlilerinden Prof.Dr.Zehra Altınay, Prof.Dr.Fahriye Altınay ve Celal Bayar Üniversitesi Öğretim görevlilerinden Mustafa Özhan Kalaç hocamız bizlere her zaman destek oldu ve buraya taşıdı. Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun birincil misyonu engelli bireylerin devletle olan ilişkilerinin arasında bir köprü kurmayı amaçlayarak, engelli bireyler için toplum içinde engelsiz yaşamayı sunmaktadır. Bilişimle engellerin kolay aşılabileceğini görüyoruz. %90 oranında engeller bileşimle ortadan kaldırılmaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi engelli bireyler konusunda lokomotif bir üniversitedir. Engelli bireylerin toplumda var olduğu dikkate alınmalıdır” ifadelerini kullandı

Prof.Şanlıdağ;"Üniversiteler, akademik çalışmalar, araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleriyle elde edilen tüm bilimsel verileri toplum yararına dönüştürmeyi esas almakta"

Eflatun ve Aristo’dan başlayarak günümüze dek uzanan süreçte, bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler, idealizmin felsefe esasları üzerinde temellenmiş, bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır diyerek başladığı konuşmasında, Üniversitelerin; akademik çalışmalar, araştırmalar ve Ar-Ge faaliyetleriyle elde edilen ve tüm bilimsel verileri toplum yararına dönüştürmeyi esas almakta olduklarını, toplumu dönüştürme misyonları doğrultusunda ise sahip oldukları eğitim ve araştırma birikimi ile enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikoloji ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmakta olduklarını vurguladı.

Prof.Şanlıdağ; "Çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz"

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu işbirliği ile KKTC 7. Engelsiz Bilişim Günlerini birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Prof.Şanlıdağ; “Bizler, Üniversite mensupları olarak, Engelli kardeşlerimizin bilişim ve teknoloji hizmetlerinden yararlanarak sosyal hayatlarına, kamu kurum hizmetlerinden yararlanmalarına, eğitimlerine ve bilgiye erişimlerini artırmak için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"KKTC’de engelli haklarına yönelik somut adımları atmış olmanın huzuru içerisindeyiz"

Prof. Şanlıdağ; "11-13 Eylül 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi sonuç bildirgesinde yer alan engelli bireylerin eğitimde fırsat eşitliği, eğitim müfredatının düzenlenmesi ve engelli istihdamı gibi üç önemli başlıkta Yakın Doğu Üniversitesi olarak üzerimize düşeni yerine getireceğimizi Kongre kapanış oturumunda belirtmiştik. Ve KKTC’de engelli haklarına yönelik somut adımları atmış olmanın huzuru içerisindeyiz. 7. Engelsiz Bilişim Sempozyumunda bizzat aramızda bulunarak engelli kardeşlerimize gönülden destek veren başta Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’a, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal’a , Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın’a, ayrıca, KKTC Engelsiz Bilişim Sempozyumunu 7 yıldır aralıksız düzenleyen başta Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Başkanı öğretim üyesi Dr.Mustafa Özhan Kalaç’a, KKTC Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit’e,Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Prof.Dr .Fahriye Altınay’a, Engelli Hakları İzleme Komite Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay’a ve Türkiyemizden gelerek Sempozyuma destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunar, başarılı bir sempozyum geçirilmesi inancımla hepinizi saygıyla selamlarım."

Prof. Dr. Kazım Uysal; “insan yaratılışın merkezindedir bundan dolayı İnsana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir”

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eğitim noktasında Engelsiz Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemini geliştirdiklerini ve bunu üniversitelerle paylaştıklarını vurgulayarak, teknolojinin her geçen gün geliştiğini denizin altında bir denizaltının, gece bir uçağın istediğiniz bir yere gidebildiğini dolayısıyla bu araç ve gereçler için harcanan paraların insan refahını artırmak, engelli vatandaşların, engelli öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için de harcanabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Kazım Uysal, insan yaratılışın merkezindedir bundan dolayı İnsana ne kadar yatırım yapılırsa yerindedir biz böyle bir inancın mensuplarıyız diyerek Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde 7. Bilişim Günleri’nde bulunmak ve katkı koymaktan mutlu olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Ahmet Ataç; “Yakın Doğu Üniversitesi Celal Bayar Üniversitesi’nin her zaman yanında”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç’da bilimin ışığında insanı odak noktasını alan insanlık tarihinde de medeni tarihinde de insanlığı merkezini almış bir ecdadın torunu olarak bilginin bu alanda insanlığa, topluma nasıl yarar sağlayacağı bunu nasıl aktive edilebileceği bütün farkındalıkların oluşturulduğu bir üniversite olma yolunda adım adım ilerlediklerini, bununla beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi engelsiz bir dünyanın temelini atan bir insanla bu alanda farkındalık oluşturmasında imkan tanımak adına teknolojiyi bu süreçte kullanabilen bir üniversite olduklarını ve Yakın Doğu Üniversitesi’nin Celal Bayar Üniversitesi’nin her zaman yanında olduğunu vurgulayarak teşekkürlerini iletti.

Başbakan Ersin Tatar; “Engelli yaşama herkes adaydır. Sorumluluk bilinci içerisinde herkes birbirine yardımcı olmalıdır”

Başbakan Ersin Tatar ise, Bizler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde adı üstünde ‘Türk Cumhuriyeti’ bu önemli coğrafyada kendi insanlarımıza sahip çıkarken devletimiz halka hizmet ederken elbette ki engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, eşitlik temelinde bir vatandaş olarak bizlerle birlikte bu ekonomik mücadelede onları kazanabilmek için, onları ayırmamak için, onlara sahip çıkmak adına çeşitli çalışmalar çeşitli etkinlikler çeşitli mesajlar ve günün sonunda insan olmanın gereği ile bu zihniyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Engelli yaşama herkes adaydır. Bu bakımdan sorumluluk bilinci içerisinde herkes birbirlerine yardımcı olmalıdır dedi.

Konuşmaların ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Başbakan Ersin Tatar’a günün anlamına ilişkin birer hediye takdim ettiler.