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7 fahri temsilci ve 3 fahri konsolusun görevden alındı

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Bakanlar Kurulu, 7 fahri temsilci ve 3 fahri konsolusun görevden alınmasına karar verdi.
7 fahri temsilci ve 3 fahri konsolusun görevden alındı

Bakanlar Kurulu, 7 fahri temsilci ve 3 fahri konsolusun görevden alınmasına karar verdi.

Kararlar, 5 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güney Afrika Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi Altan Zeki, Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) Fahri Temsilcisi Dr. David Yi Zhong Qi, Mısır Fahri Temsilcisi Elsayed Hany, Macaristan Fahri Temsilcisi John Mc. Gough, Suudi Arabistan ve İKÖ (Cidde) Fahri Temsilcisi Dr. İhsan Kaya Okur, Bavyera Fahri Temsilcisi Helmut Johannes Mader, Gana Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Lord Bennett Duodu Kumi, Sao Paulo Fahri Konsolosu Marcelo Faria De Lima, Berlin Fahri Temsilcisi Alexander Von Sthal ve Ürdün Krallığı Fahri Konsolosu Ali Rebeullah görevden alındı.

SUISTOLA’NIN KKTC TURKU FAHRİ TEMSİLCİSİ OLARAK ATANMASI...

Bakanlar Kurulu ayrıca, KKTC Finlandiya Fahri Temsilcisi olarak görev yapan Ordinaryüs Prof. Dr. Jouni Suistola’nın görev yerinin Turku olarak değiştirilerek, KKTC Turku Fahri Temsilcisi olarak atanmasının KKTC Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulmasına karar verdi.

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